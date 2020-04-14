Рубцы на легких: хирург рассказал о страшных последствиях коронавируса

Общество 23:36, 14.04.2020 Обновлено: 23:45, 14.04.2020

Коронавирусная инфекция приводит к тяжелому воспалению легких и долгосрочному повреждению легочной ткани.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава отделения торакальной хирургии, и доцент кафедры хирургии больницы при Университете Джорджа Вашингтона в столице США Кит Мортман. Он говорит, что около 20 процентов пациентов с коронавирусом страдают от нехватки воздуха или даже имеют более тяжелые симптомы.

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"По сути, вирусная инфекция переходит в тяжелое воспаление легких. И когда это воспаление с течением времени не утихает, то оно рубцуется, создавая долгосрочные повреждения легочной ткани. А уже это действительно может на длительное время повлиять на способность больного дышать", – рассказал американский хирург.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синяки и раны на ногах могут быть одним из симптомов коронавируса COVID-19.

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