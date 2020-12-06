Рубан уточнил, кому нужна изоляция после контакта с COVID-позитивным

Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан объяснил, кто обязательно должен уйти на самоизоляцию, когда в школе или детсаде выявлен больной коронавирусом (COVID-19).

Как сказал он в интервью ZN.ua, самоизоляция положена тому, кто общался с больным человеком без средств индивидуальной защиты больше 15 минут в закрытом помещении.

По словам Рубана, такие люди изолируются на 10-14 дней.

Также он отметил, что более 60% учителей находятся в группе риска – это педагоги старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

"В связи с этим единственная задача, о которой говорится уже с марта месяца, – наличие у учителей средств индивидуальной защиты. Именно защита, а также регулярное проветривание помещений и дезинфекция, могут снизить риск инфицирования", – рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, важно помнить, что люди, контактировавшие с больным COVID-19, должны сдавать анализ не раньше, чем на 5-й – 8-й день после контакта.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан сказала, что сейчас офисы представляют наибольшую опасность с точки зрения заражения, но в детских садах и школах тоже создаются идеальные условия для распространения болезни.

Возможное введение локдауна в январе не означает, что каникулы в школах продлят. Все будет определяться педагогическими советами.