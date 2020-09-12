Рубан: часть Украины ждет большая смертность из-за COVID-19, койки в больницах уже надо разворачивать

Украине не грозит коллапс медицинской системы в результате эпидемии коронавируса, но в отдельных регионах могут вырасти показатели госпитализации, тяжелых и летальных случаев.

Сейчас койки в больницах Киева заполнены на 51%. Ежедневно в столице фиксируется 10-15 новых заражений в детских учреждениях, но закрывать их не планируют.

Об этом и другом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

– В стране растет смертность от коронавируса. По вашему мнению, с чем это связано?

– С перегрузкой реанимационных коек и самих специализированных больниц, отсутствием квалифицированной медицинской помощи в больницах, которые формируются. В течение 2-3 месяцев необходимо проводить подготовку персонала, подготовку госпитальной базы для приема таких больных.

– Казалось бы, эта подготовка должна была идти все это время, ведь первые два месяца мы вообще отделались легким испугом. Мы видели, что происходило в Италии. А сейчас итальянский сценарий прогнозируют для Украины.

– Итальянского сценария у нас не будет, потому что были проведены правильные меры весной и летом. Но те регионы, которые не подготовили госпитальной базы, не подготовили врачей, реанимационные койки, к сожалению, ждут большие показатели госпитализации, тяжелых случаев, а также прогнозируемый высокий показатель смертельных случаев.

– Недавно появилась информация о том, что менее 10 свободных мест было в Киевской области для больных коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Какая сейчас ситуация в Киеве?

– Сегодня койки заполнены на 51%, каждый час проводится выбор госпитальных баз, работает Департамент здравоохранения, работает Киевская городская государственная администрация по развертыванию дополнительных койко-мест в больницах города Киева.

Этот процесс прогнозируемый, поэтому показатель смертности в городе Киеве не так высок, как в других регионах. Показатель заболеваемости медицинских работников также низкий – он составляет 5-6%.

Но к вызовам нужно готовиться и городские мероприятия проводятся каждый час.

"Иммунитет к коронавирусу существует, он достаточно устойчив".

– По поводу иммунитета к коронавирусу. Он в целом существует или нет?

– В целом существует иммунитет, и он достаточно устойчив. Это подтверждено данными ученых различных стран. Но тот иммунитет, который можно обнаружить путем определения антител – иммуноглобулин G – обнаруживается у человека в течение 3-4 месяцев после перенесения болезни в средней или тяжелой форме.

– А потом этот иммунитет исчезает?

– Нет. У человека есть гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет. Когда человек встречается с возбудителем, включаются другие силы организма, производящие вещества для защиты человека.

– Помню наше предыдущее общение. Вы тогда говорили, что столица будет в авангарде, одной из первых закупать вакцину. Разные страны говорят, что, возможно, до конца октября они начнут испытывать или даже запустят в массовое производство вакцины или лекарства от коронавируса. В частности, и Россия представляет свои медикаменты. Если РФ предложит Киеву купить их вакцину, пойдет ли украинская власть на такой шаг?

– Это уже политический вопрос, и мы не можем его рассматривать. Но что касается иммунобиологических препаратов, к сожалению, их производство уничтожено в государстве в течение последних 15-20 лет.

Что касается испытаний и применения вакцины, то раньше следующего года, по самым оптимистичным прогнозам, в марте, в мире они не могут быть проведены.

– То есть переговоры по закупке вакцины или лекарств с производителями пока не ведутся?

– Мы можем говорить только о вакцине. По лекарствам сегодня ведется дискуссия Министерства здравоохранения с различными производителями. А вакцина – это продукт, который должен пройти научное испытание в соответствии с действующими регламентами.

Если будет такой препарат, Киев действительно будет в авангарде тех, кто будет покупать его.

Вакцину от коронавируса начнут испытывать не раньше марта 2021 года.

– Киев в тройке антилидеров по количеству заражений. Есть ли признаки того, что в октябре могут закрыть учебные заведения столицы? Рассматривают ли такой вариант?

– Нет, поскольку это мегаполис, Киев должен быть лидером по заболеваемости. Потому что большое количество населения, миграция, организованные коллективы. Ситуация, которая есть, полностью соответствует эпидемиологическим стандартам.

Что касается организованных коллективов, то ежедневно регистрируется 10-15 случаев заболеваний в дошкольных учреждениях, школах. Проводятся соответствующие профилактические мероприятия по отдельным группам.

Если эти меры применить правильно и своевременно, в течение 24 часов изолировать детей, а также контактных лиц, проводить лабораторные исследования, проводить соответствующую дезинфекцию и соответствующие профилактические меры, то мы преодолеем коронавирус и не войдем в "оранжевую" зону.