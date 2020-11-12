Рубан рассказал, закроют ли школы и детсады в Украине на карантин

Школы и детские сады в Украине пока не будут закрывать на карантин, так как в них наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом (COVID-19).

Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, в учебных заведениях возможно формирование иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

"Школы и детские сады – это последнее, что может приостановить деятельность. Потому что, по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, там болеют менее 1%. Это считая и учеников, и персонал, и учителей", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.

На время карантина выходного дня к общим ограничениям добавляются следующие:

в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;

рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос";

не будут работать фитнес-залы, бассейны;

закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.

При этом в стране будут открыты финансовые и медучреждения, почта. Также продолжат свою деятельность учреждения, которые предоставляют финансовые услуги и услуги по инкассации.