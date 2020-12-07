Рубан о снижении заболеваемости коронавирусом в Украине: это ничего не значит

В Украине снижение суточного прироста новых случаев коронавируса в последнюю неделю не отражает реальной картины с заболеваемостью. Количество госпитализаций растет, поэтому слова чиновников о якобы улучшении статистики нельзя воспринимать как факт о том, что пандемия пошла на спад.

Такое мнение высказал эпидемиолог, заслуженный врач страны и глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан. В эфире канала "Украина 24" он комментировал данные по заражениям COVID-19 в стране и рассказал, когда лучше вводить локдаун.

"Это субъективная причина из-за уменьшения тестирований, в субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя – это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", – заявил Рубан.

По его словам, карантин выходного дня, который так "хвалят" в Министерстве здравоохранения и правительстве, возможно, и был бы эффективной мерой. Но не при таком стремительном росте заболеваемости. Рубан сравнил такие меры с "пожаром, который пытаются тушить ложкой, а не спецустройствами".

Врач утверждает, что жесткий карантин сегодня нужно вводить во всей Украине. Речь идет именно о локдауне, но не в том варианте, в котором его рассматривает власть.

"То, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", – пояснил он.

Эпидемиолог считает, что локдаун в Украине понадобится не только в январе, но и в феврале 2021 года.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", – добавил Рубан.

Отметим, что на утро 7 декабря в Украине выявили 8641 случай COVID-19, чего не было в стране больше месяца. Однако в общем количество заражений достигло 821 947. Помимо этого, за последние сутки 1037 украинцев попали в больницы с диагнозом коронавирус или подозрением на него, а 145 скончались от последствий болезни.

Напомним, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это запрет свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации. OBOZREVATEL ранее рассмотрел два сценария: введение локдауна в Украине с начала декабря и в конце месяца. И второй вариант оказался пугающим, что уж говорить об отсрочке до начала января.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы раскритиковали идею власти отложить введение в стране локдауна на январь 2021 года. Они обвинили ее в неспособности взять на себя ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан в борьбе с пандемией COVID-19.