РПЦ в Украине быть? В Минкульте прояснили скандал с УПЦ МП

Верховный суд Украины не выносил решения, которым разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство культуры молодежи и спорта Украины.

"Обнародованная информация не соответствует действительности… Верховный суд не принимал постановления, "которое бы позволило Украинской православной церкви Московского патриархата не менять свое название", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент в производстве Окружного административного суда Киева находится дело № 640/4748/19 по иску УПЦ (МП) к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязывающего совершить определенные действия.

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"Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало постановление Окружного административного суда г.Киева от 22.04.2019 по делу № 640/4748/19 в апелляционном и кассационном порядке. Постановлением Верховного суда от 11.12.2019 кассационная жалоба Минкультуры оставлена без удовлетворения, постановление Окружного административного суда города Киева от 22.04.2019 оставлена без изменений. Следует отметить, что на 17.12.2019 Окружной административный суд г.Киева не переходил к решению дела по существу", – подчеркнуто в сообщении.

УПЦ МП УНН

Как писал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

20 апреля Конституционный суд Украины открыл производство в связи с жалобой нардепов от "Оппозиционного блока" о признании соответствующего закона неконституционным.

22 апреля Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

22 июля Шестой апелляционный админсуд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования УПЦ МП.

11 декабря Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.

14 декабря глава ПЦУ митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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