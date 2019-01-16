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РПЦ теряет прихожан: озвучена статистика

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На сегодняшний день в состав ПЦУ входит примерно семь тысяч парафий. При том, что до утверждения Томоса их было около пяти тысяч, а Московский патриархат владел 12-тью тысячами.

Об этом в эфире ObozTV заявила религиовед Вита Титаренко. Она уверена, что РПЦ теряет свое влияние на украинцев.

"И не только на Украину. РПЦ теряет свое влияние в мировом масштабе вселенского православия. А этого никому не хочется, ведь не так давно они старались демонстрировать силу, игнорировали Православный собор, заявляя их антиукраинскую позицию и т. д." – напомнила Титаренко.

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Она заверила, что сейчас у российской церкви все меньше подобных механизмов. Кроме того, методы РПЦ уже не пользуются всеобщей поддержкой.

РПЦ теряет прихожан: озвучена статистика

"Они же разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, надеясь, что этот шаг поддержат другие церкви. Но что в результате? Нет такой поддержки", – привела пример религиовед.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНезависимость УПЦ
Персона
Вита Титаренко
Место
Украина
Теги
РПЦПЦУУкраинаРоссия
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
И зачем нужен нам был 1653? Ещё тогда нужно было подлую, продажную, чубатую душонку нахер послать, не же смилостивились на свою наивную голову, и тут же, 1708 год.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Врет собака
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапская секта уходит в забвение, всё как хотело цапьё - историческая справедливость.
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