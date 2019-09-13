"Закваска русского мира": РПЦ разнесли из-за призыва не бояться ядерного взрыва

Украинский священник считает, что из-за "закваски "русского мира" в Русской православной церкви (РПЦ) не совсем верно понимают смысл христианской радости смерти.

Такое мнение OBOZREVATEL, комментируя тематическое высказывание протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина, высказал протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма г. Полтава Александр Дедюхин.

"Всегда сложно комментировать РПЦ, потому что там и мозги, и сопли, всё смешано в закваске "русского мира", – заметил священник.

Он признал: "Смерть для христианина действительно радость. Еще апостол Павел говорил: "Я желаю разрешиться и быть со Христом". Христианские мученики понимали смерть как радость, и желали ее".

Испепеляющий огонь, иллюстрация Гордон

В то же время священник подчеркнул: трактовка оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, как формы "опустошительного огня", который должен "очистить грешников" – далека от учения Христа.

В этом контексте он напомнил фрагмент Евангелия. "Был такой эпизод, когда Иисус Христос с апостолами проходил мимо самарянской деревни, и жители не приняли его. Тогда апостолы говорят: Господи, давай мы сейчас сведем огонь с неба и всех их попалим! И Христос ответил: перестаньте! Неужели вы не знаете, какого вы Духа?"

"Мы не сводим огонь с неба, чтобы попалить грешников. Грешник сам палится своими грехами. Христианин не может говорить: а давайте я сейчас всем причиню радость и бабахну! Христианство пояс шахида не изобретало", – подчеркнул священник.

"Есть личные отношения с Богом, и это одно совершенно", – сказал он.

"Но если говорить об РПЦ, то, исходя из этих цитат, получается: как классно, что есть ядерное оружие, давайте освящать ядерные боеголовки и так далее, потому что это всему миру принесет очищение".

"Кстати, эти испытания в Белом море под Архангельском пример того, что грешники испытывали оружие и сами за это получили", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, скандально известный протоирей Русской православной церкви Всеволод Чаплин призвал россиян не бояться смерти после ядерного взрыва.

Комментируя высказывание митрополита РПЦ Анастасия 1948 года о том, что "страшный опустошительный огонь" несет не только разрушение, но и очищает грешников от "пороков, преступлений и страсти", Чаплин заявил: "Что нам смерть? Лишь радость – если имеем истинную веру и истинное покаяние. Что нам земная жизнь – если это только подготовка к вечности? Сам Христос однажды благоволит послать великие бедствия для очищения... Но по сути – если подняться над конкретикой момента – насколько правильная, насколько по-настоящему христианская мысль! И насколько нужна она сегодня – для очищения мозгов от соплей!"

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