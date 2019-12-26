"Африка наша!" РПЦ объявила бойкот патриарху из-за Украины

Священный синод Русской православной церкви решил прекратить поминовение в своих богослужениях Александрийского Патриарха Феодора ІІ. Причина – его признание автокефалии Православной церкви Украины.
О ключевых пунктах решения Синода рассказал на своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, РПЦ выразила "глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками".
Московские церковники также упрекнули его в поддержке "вторжения" Константинопольского патриархата в Украину, которым в РПЦ назвали приезд экзархов в Киев осенью 2018 года.
Также Легойда отметил, что признание ПЦУ Феодором II якобы не имеет соборного характера и принято им единолично.
"Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле", – процитировал Легойда решение Священного Синода РПЦ.
Глава РПЦ Патриарх Кирилл
"Лента.ру"
Кроме того, российские церковники постановили представительство Патриарха Московского при Патриархе Александрийском преобразовать в приход РПЦ в Каире, а также вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы РПЦ, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.
Также скандальный демарш РПЦ прокомментировал на своей странице в Facebook одиозный протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, российский Синод якобы принял единственно правильное, каноническое и христианское решение.
"Слава Богу! Никаких компромиссов, никакого общения с признавшими раскол. Никакого "единства" с Феодором II, который отпал от единства с Христом. Русские приходы в Африке, по большому счету, всегда были нашими, хоть греки и пытались заявлять на них свои права. Нашими они и останутся – теперь в полной мере", – угрожающе отметил он.
Кроме того, Чаплин нагло потребовал, чтобы в Стамбуле, Афинах и Александрии церкви возглавили православные первоиерархи, вероятно, подразумевая священников РПЦ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II поминал имя митрополита Киевского Епифания во время богослужения.
Отмечается, что это признание состоялось после подобного шага Греческой православной церкви, которая также начала евхаристическое общение с ПЦУ.
В отместку РПЦ пригрозила отказаться от поминовения церковника.
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