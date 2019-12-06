"РПЦ - наши братья!" Епифаний дал неожиданный прогноз об отношениях с Россией

Митрополит Епифаний заявил, что считает представителей Российской православной церкви братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.

"Со временем, я уверен, возможно, даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской православной церкви. Поэтому мы и РПЦ являемся братьями во Христе, и все мы соединяемся вокруг Христа – каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", – сказал он в интервью ВВС Украина.

Митрополит Епифаний ТСН

При этом предстоятель ПЦУ заверил, что все попытки РПЦ созвать "Всеправославное совещание" для обсуждения вопроса автокефалии украинского православия будут тщетны.

"Мы видим, что это бесперспективно. И об этом заявил сразу и Вселенский Патриарх Варфоломей. Для чего мы собираемся? – как сказал Варфоломей – для того, чтобы услышать, что "мы не дружны между собой"? На самом деле так и есть", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине состоит в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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