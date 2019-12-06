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6 декабря • обновлено в 07:45
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"РПЦ - наши братья!" Епифаний дал неожиданный прогноз об отношениях с Россией

3.8т
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Митрополит Епифаний заявил, что считает представителей Российской православной церкви братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.

"Со временем, я уверен, возможно, даже последней, но и РПЦ будет вынуждена признать автокефалию Украинской православной церкви. Поэтому мы и РПЦ являемся братьями во Христе, и все мы соединяемся вокруг Христа каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", – сказал он в интервью ВВС Украина.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

ТСН

При этом предстоятель ПЦУ заверил, что все попытки РПЦ созвать "Всеправославное совещание" для обсуждения вопроса автокефалии украинского православия будут тщетны.

"Мы видим, что это бесперспективно. И об этом заявил сразу и Вселенский Патриарх Варфоломей. Для чего мы собираемся? – как сказал Варфоломей – для того, чтобы услышать, что "мы не дружны между собой"? На самом деле так и есть", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине состоит в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
РПЦ Православная церковь Украины
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ой. Чёй то?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
зрадник..нацики..фас!
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Сепар
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