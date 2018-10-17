РПЦ повідомила, що прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом, слідом за нею - Білоруська і Душанбінська церкви. - Ред.

Словосполучення Константинопольський патріархат абсолютно неадекватне. Є Вселенський патріархат, який має право старшинства у православному світі. Коли РПЦ говорить про припинення спілкування з Константинопольським патріархатом, вона тим самим, перепрошую, впадає в розкол і єресь внаслідок самого тільки вживання цього терміну. Є Вселенський патріархат, який має дуже давнє право старшинства у православному світі.

Що стосується Білоруської і Душанбінської церков, то їх не існує. Це відділення РПЦ. Також немає ніякої Української православної церкви Московського патріархату.

У документах путінського Совєту бєзопасності, який він збирав щодо православних України, в офіційних документах російської держави, прямо фігурує "Русская православная церковь на Украине".

Аналогічно і з Білоруської церквою. Невипадково священний Синод РПЦ засідав у Мінську. Яка ж це церква, якщо там засідає російський Синод?

Тобто йдеться про прагнення, яке завжди існувало у Російській і совєтській імперії, тепер у Російській Федерації - перетворити свою повністю залежну від влади церкву в головну у світовому православ’ї.

Російська імперія намагалась це зробити досить вульгарними методами - туди, куди увійшла російська армія, там уже є російське православ’я.

Так, у Криму і Приазов’ї армія ліквідувала Готську митрополію. Так була витіснена з території Російської імперії, а потім і ліквідована Проїлавська митрополія, якій зокрема підпорядковувався південь Бесарабії і нинішня Одещина аж до Дніпра. Теж від Константинополя.

А далі російські імператори намагалися завоювати Константинополь, зробити його це однією столицею імперії і відповідно центром світового, тобто російського православ’я.

Потім це відверто хотів зробити Сталін. Це задокументовано. Він готувався до війни з Туреччиною: і в 1940-му році хотів це зробити, і потім, після Другої світової війни. Такого "щастя" йому не дали зробити західні держави.

Але де-факто Сталін зробив російську церкву найпотужнішою у православному світі, тому що вона мала колосальну державну підтримку. Досить згадати методи, якими вона діяла спільно з чекістами - ліквідацію Української Греко-католицької церкви, за що, до речі, російські ієрархи, верхівка цієї російської церкви, не покаялися - за їхню участь у чекістських спецопераціях.

А зараз вони пішли на відвертий розкол у світовому православ’ї, на єресь з погляду церковної ортодоксії уже в самій назві - Константинопольський патріархат, задля того, щоб або вивищитися над всім світовим православ’ям і підпорядкувати його собі, або хоча б повідкушувати великі шматки, і власне зробити зону російського беззастережного геополітичного і церковного впливу. В тому числі на Балканах, також особливо багато зусиль вони докладають і в Африці.

Типова імперіалістична політика. Ну що ж, 21 століття - це взагалі століття релігійних війн, як це не парадоксально. Ми маємо дуже жорстокі намагання зі сторони РПЦ організувати всесвітній джихад і створити чи то всесвітній халіфат, чи то халіфат на так званих історичних територіях, включаючи, скажімо, половину Франції і всю Європу аж по Відень і Київ.

Новости Російські спецслужби спробують усунути Вселенського патріарха

А тепер маємо і православний Талібан.

Чи приймуть такий розкол прихожани РПЦ і УПЦ МП?

Тут дуже багато залежить від рішучості влади і суспільства. Ясна річ, що у Росії є чимало методів впливу на Синод Вселенського патріархату, в тому числі і фізичного впливу, типу отрути "Новічок" і всіх інших їхніх прєлєстей, щоб змусити "непокірних" ієрархів бодай сильно пригальмувати надання Томосу Україні, українському православ’ю.

По-друге, ці ж методи так званого фізичного впливу і не тільки можуть бути задіяні і тут. Ну, і підкупи, ясна річ.

По-третє, це масові провокації, влаштування побоїщ і так далі.

І до цього я говорив, що звичайно силою храми захоплювати не можна, а з іншого боку вони, як і Лаври, належать у нас за законами державі.

Згадаймо, сумнозвісний Стрєлков-Гіркін прямо заявив не так давно, що у нього був ударний взвод монахів Святогорської Лаври на Донеччині. Вражаюче! Уже одного цього було би достатньо, якби ми були в Росії, за російськими законами, щоб заарештувати всіх ієрархів так званої УПЦ МП. Але у нас все таки демократія, часом надмірна. Тому в межах закону слід вичистити Лаври УПЦ МП безжально. Це питання до органів безпеки. Я думаю, що сотні цих бойовиків знаходяться в усіх Лаврах і монастирях.

Відомо, що в Керчі, на храмовому подвір’ї, там здається монастир (це місцеві журналісти спостерігали), накопичувалися російські десантники ще до початку операції з анексії Криму. Вони приїздили без форми, там перевдягалися і отримували зброю. Як це називається?

І я спостерігав кілька останніх хресних ходів УПЦ МП, коли десятки молодих здорових монахів крокують стройовим кроком у ногу, і не тільки монахи, а й монашки - це наводить на дуже специфічні думки. Але це справа компетентних органів, якщо вони не будуть діяти превентивно, то буде дуже погано. Мені здається, що вміння крокувати у ногу стройовим кроком - це не чернецька чеснота, а інший вишкіл.