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''РПЦ хотят уничтожить'': патриарх Кирилл заявил о ''глобальной угрозе''

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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал действия Константинополя по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви "глобальным заказом на разрушение "острова свободы", коим является РПЦ".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире", – сказал патриарх во вторник, 30 октября, в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово", передает "Интерфакс".

По его словам, российское православие является "островом свободы", потому что оно "свободно от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей".

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Таким образом, по его мнению, "трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение".

По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу 31 августа на нейтральной территории, но патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.

"Я понял, что это желание поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня", – сказал священнослужитель.

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По его словам, уже тогда, на этой встрече, позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена "достаточно резко и радикально".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх КириллПатриарх Варфоломей
Место
Россия
Объекты
РПЦУПЦ КПУПЦ МПУАПЦКонстантинопольский патриархат
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Гундяй готов идти пешком куда угодно. Куда угодно не надо, извольте идти на ху№. И вождя своего туда прихватите.
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Sam Vik
Sam Vik
Понесло кгбешника, однако - "остров свободы". Феерично.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Трэш!!!!
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