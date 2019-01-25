Тема религии достаточно сложна тем, что построена она, как и идеология, на вере - на вере в чудеса, сказки, мифы.

Чем отличаются мифы и легенды от вымысла? Отсутствием источников их подтверждающих. Или же, можно так сказать: отсутствием необходимости подтверждать справедливость приведенных аргументов, правд, истин. Ведь согласитесь, истинно верующему не требуется доказательство существования Бога, как и бесполезно будет его пытаться убедить в обратном. В первом случае доказательства он придумает сам, за неимением таковых. Во втором, любой стройности убеждения не смогут заставить его думать иначе.

Это очень удобная схема, которой как никто умеют пользоваться разного рода аферисты, обманщики и шулеры. Как ряженные в рясы так и нет.

Так вот. Пользуясь такой наивной верой своих рабов и была написана история государства подделки под Русь - России, и ее церкви - РПЦ.

Но обо всем по порядку.

Русь

Если совсем коротко: Киев и Русь по сути есть синонимы. Топоним Русь имел конкретную привязку к местности, и ни Чернигов, ни Смоленск, ни Новгород Русью не были!

Константинопольский Патриарх Фотий, в 867 году, в окружном послании объявил, что "Русь... ныне сделались христианами, и приняли себе епископа"!

Термин Киевская Русь придумал российский историк Соловьев и использовал его в своей 29-томной "Истории России с древнейших времен", изданной в 1851 году. Там же он придумал Суздальскую Русь, Черниговскую и Ростовскую.

Названия "Великая Русь" и "Малая Русь" придумали не в Москве. В 1361 году константинопольский патриарх учредил две митрополии:

"Микра Русия" (Малая Русь) с центром в Новгородке и Галиче. "Мегале Русия" (Великая Русь) с кафедральным центром в Киеве!

Руськая митрополия

Руськая (Киевская) митрополия впервые упоминается в 891 году 60-й в списке кафедр, подведомственных патриарху Константинопольскому.

61-й упоминают Руськую (Киевскую) епархию в уставе императора Льва, правившего во Втором Риме в 886-912 годах.

В 959 году, будущий император Священной Римской Империи Оттон I, а на тот момент король Германии, удовлетворив прошение руськой княжны Ольги, отправил, на Русь, то бишь в Киев епископа Либуция! В начале 961 года епископ Либуций умер, и на смену ему прибыл новый руський (ругийский) епископ Адальберт, который впоследствии стал первым архиепископом Магдебурга.

Крещение Владимиром Киева в 988 году скорее всего вовсе и не было. А вот династический брак с императором Ромейской империи состоялся.

Первый митрополит из Константинополя на Киевскую кафедру Руськой церкви прибыл в 1037 году.

В 1051 году кесарь Руси - Ярослав сам назначил митрополитом на киевскую кафедру русина Илариона, ввел свод законов - Руськая правда. Руськи стал официальным языком книг Руськой церкви.

Руськая митрополия с кафедрой в Киеве осталась законной и после захвата города Батыем.

Киевскими митрополитами и всея Руси назывались все священнослужители Руськой церкви даже несмотря на фактический перенос места резиденции митрополитов во Владимир в 1299 и в конце 14 века в Москву.

Москва

Первое упоминание про город Москва имеет датировку 1272 год. И упоминается Москва в третьей переписи населения Золотой Орды. В проводимых ранее двух переписях упоминания о Москве нет.

В 1247 году митрополитом Руськой церкви становится Кирилл, которого как раз и связывают с исходом резиденции митрополита во Владимир-на-Клязьме.

В 1261 году Кирилл при содействии Неврюя-Невского открывает в Сарае Царскую - Сарскую (Сарайскую) епархию. Вот только перенести кафедру из Киева, а также переименовать Руськую церковь в Сарайскую ему не дали.

Для того чтобы переезд во Владимир-на-Клязьме был оформлен юридически, потребовалось создание первого фейка: составление нового летописного свода, который бы должен был стать историческим доказательством проживания киевского митрополита в Ростово-Суздальском крае. Считается, что переезд во Владимир состоялся в 1299 году.

Московские баснописцы пишут, что в Москву Киевская кафедра переехала в 1315 году:

"Святитель Петр в 1315 году впервые приехал в Москву...Тогда же митрополит Петр, по преданию, основал Высоко-Петровский монастырь... Начиная с митрополита Петра, для всех последующих Предстоятелей Русской Церкви именно Москва была кафедральным градом... Принятое им решение о переносе кафедры Предстоятеля Русской Церкви в Москву...".

При этом, в ярлыке от царя Орды Мухаммед Булака митрополиту Михаилу от 1379 года есть текст: "И как сед в Володимери Богу молиться за нас и за племя наше”...

Нет никаких упоминаний о переезде митрополии Киева в Москву и в более поздних документах. Как и нет никакого упоминания о митрополита Московского.

Нет и не было решения о переименовании митрополии Киевской в Московскую.

Нет ни единого митрополита Киевского, Московского и всея Руси!

Москва никогда не была и не стала кафедральным градом Руськой церкви!

Единственное, что и правда имело место быть, так это существование двух митрополитов киевских поставленных в 1356 году: на Орду (Владимир) - Алексия, и на Русь, Литву и Новгрод - Романа.

В 1441 году, Москва сохраняя верность царю Орды, отказалась присоединится к союзу христианских церквей и единым фронтом выступить против союзника Орды - Османской империи. Москва отвергла положения Ферраро-Флорентийской Унии, изгнала киевского и Всея Руси митрополита Исидора.

Московские анналы пишут, что: “Статус автокефалии Москва де-факто имеет с 1448 года, когда собор в Москве поставил на Руськую митрополию с центром в Москве рязанского епископа Иону”.

Но никакого центра а Москве на тот момент не было и быть не могло!

Была секта, получившая в будущем название Третьего Рима. И даже после предательства Константинополя, самопровозглашенный якобы “автокефальный” митрополит Иона в 1460 году именовал себя никак иначе как "митрополитом Киевским и всея Руси", при том, что на кафедру Киева митрополита как и ранее назначали в Константинополе.

Не стала Москва центром Руськой церкви даже после того как Сарайский епископ Вассиан, в 1480 году уговорил Ивана III выступить против царя Орды - Ахмата!

Не стала Москва кафедральным городом, даже когда назвала себя единственным оплотом вселенского православия становилась Москва, и наградила достоинством Третьего Рима!

В 1539 году акт об избрании митрополита Иоасафа говорит, что он избран "на святейшую митрополию Киевскую и Владимерьскую и всея Росии".

В 1542 году митрополит Макарий так писал о своем сане:“Божею милостию смиренный Макарий Митрополит всея Руси”.

Как видите нет никакой "московской митрополии". Московские самозванцы называют себя Киевскими митрополитами!

Царь самозванец

В 1547 году московский самозванец Иван Грозный избрал себя царем Руськой церкви, подтвердив свои полномочия впоследствии целиком и полностью фейковой, поддельной "Ложной грамотой". Грамоту якобы выписали в Константинополе, однако это такого документа никто никогда там не создавал и соответственно не подписывал.

В это же время "царь Руси" инициировал создание "Сказания о князьях Владимирских", в которых было описано августейшее происхождение его самозванной особы. Согласно этой сказке Грозный был прямым потомком Октавиана Августа - первого императора Рима.

Вот титул самозванца:

"Великий государь, Божиею милостью царь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский , и всея Северныя страны повелитель".

Четырежды царь в общем.

Московский патриархат

В 1589 году Борис Годунов обещаниями щедрых даров заманил в Москву константинопольского патриарха Иеремию II, где предложил возглавить "Владимирское и всея России патриаршество"!

Иеремия II отказался. После чего был пленен и под угрозой жизни был вынужден он подписать документы о законности создания Московской патриархии.

При этом, Москва стала центром отдельной Московской Патриархии, а не Митрополии. В грамоте на установление в Москве патриаршества перечисляются лишь московские епархии. И нет никакого упоминания про епархии Руськой митрополии!

Другими словами, заставив Константинопольского патриарха признать Москву законной патриархией, Годунов отказался от Руси!

Собственно поэтому, ни о каком о переезде митрополии Руси из Киева в Москву и речи быть не может!

Нет никакого упоминания о назначении митрополита Московского и всея Руси.

Нет никакого решения о переименовании Руськой митрополии в Московскую.

Нет никакого митрополита Московского и всея Руси!

Москва никогда не была провозглашена кафедральным градом Руськой церкви!

И после 1589 года Константинополь продолжал считать Киевскую митрополию независимой от Москвы и продолжал ставить туда митрополитов.

Рейдерский захват церкви Руси

Можно конечно утверждать, что Москва имеет право на престол Руси так как на соборе 1686 года Киевская кафедра Руськой церкви была передана под управление Московский Патриархии.

Вот только тут есть ряд замечаний.

Во-первых: Константинополь отказался изначально признавать их законность. Вот ответ канониста Дорисфея на первое такое требование:

"Деяния московского патриарха Иоакима, который рукоположил Гедеона, нарушают церковные каноны, разрушают единство Православной Церкви и является образцом вмешательства в дела чужой епархии".

Во-вторых: решение было получено шантажом и подкупом:

Султану Османской Империи поступил ультиматум, патриарх Дионисий получил взятку, что документально подтверждено: "Три сорока соболей и 200 червонцев”, за согласие передать Киевскую митрополию в юрисдикцию Московской Патриархии.

Сегодня это решение уже признанно незаконным. И собственно признание его незаконности опять-таки возвращает нас к вопросу: почему Россия незаконно использует историческое название Украины - Русь? Почему Московская патриархия называет себя Русской, хотя исторически она отказалась от родства с Руськой церковью?

Московская патриархия - фейк!

Но, это еще не конец истории.

Вы знаете, что документ от 1590 года подтверждающий законность Московской патриархии - фейк?

"Нам известен, например, случай, когда в грамоте Константинопольского собора 1590 г., утвердившего существование Московского патриархата, из 106 подписей его участников не менее 65 подписей являются поддельными, сделанными чиновниками патриаршей канцелярии от имени отсутствовавших членов собора, и, тем не менее сама грамота является подлинным соборным актом. Иеремия II, выехавший из Москвы в мае 1589 г. и возвратившийся в Константинополь лишь весной 1590 г., стремясь облегчить тяжелое материальное положение Константинопольской патриархии путем получения богатых денежных даров за утверждение Московского патриаршества, поторопился созвать собор и, несмотря на отсутствие большого числа его членов, утвердить соборной грамотой поставление Иова; чтобы достигнуть цели и создать у московского правительства впечатление того, что судьба Московского патриаршества решалась большим и представительным собором, чиновниками Константинопольской патриархии были воспроизведены подписи всех отсутствовавших членов собора". (Фонкич Б.Л. Греческие грамоты советских хранилищ // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974).

Вывод

Россия - незаконное сокращенное название Российской Империи утвержденной московским правителем Петром в 1721 году.

Россия - это не национальное, а религиозное клерикальное государство с ярко выраженными свойствами рабовладельческого строя.

Название Россия это калька, копия с аналогичных названий империй как то: Ромейская империя - Римская, но на греческий манер.

Название митрополии Киевской епархии изначально было Руськая, как и церковь ее всегда так называлась.

Никакой митрополии в Москве никогда не было и никогда Киевская кафедра Руськой церкви в Москву не перемещалась.

Никакой Московской Руси как и Московского царства никогда не было - все эти названия часть жизнеутверждения мифологии Третьего Рима.

Русь (Киев) в случае с Москвой выступал "православным Римом", потому собственно название было утверждено не Православная Империя, а Российская, или Руськая, но на греческий манер.

Украина фактически утратила свое историческое название - Русь, после переподчинения Руськой церкви Московской патриархии, что в принципе самой патриархии как такового права на название не давало.

Все документы подтверждающие право Москвы называться "Руссией", а ее церковь "Русской" - подделка, как и документы на главенство в Руськой церкви ее излишне благородных царей-самозванцев.

"Исторические" книги, летописные своды, мифы и легенды о роли и сущности Москвы как охранительницы христианства, центра Святой Руси, крепости Православия, благородном происхождении ее правителей, праве наследования престолов Киева, Константинополя, Рима - крайне топорные и ничем не подтвержденные фейки.

Буквально вся история России и ее церкви - это даже не миф, а наглая подделка, фальсификация, фейк.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!