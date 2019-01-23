''РПЦ будет противостоять!'' Епифаний назвал жесткую позицию Москвы

Православная церковь Украины должна сопротивляться враждебно настроенной РПЦ и заложить правильные духовные основы автокефалии.

Об этом заявил митрополит Епифаний в интервью греческому изданию "TaNea", сообщается на странице главы ПЦУ в Facebook.

"Русская православная церковь будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме ее попыток убедить другие церкви не признавать украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев. Мы уже слышали от российской стороны, что, мол, если Томос автокефалии будет предоставлен, то будет значительный сопротивление, прольется кровь", - сказал он.

"Впрочем, к этому времени мы видим вполне мирный процесс присоединения приходов в Украине к новой церкви, и мы приложим все усилия, чтобы он так продолжалось и дальше", - добавил он.

Митрополит Епифаний facebook.com/epifaniy

Епифаний прогнозирует, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская православная церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого давления", - уточнил он.

Митрополит подчеркнул, что эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат ПЦУ.

"И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов РПЦ в Украине. Наиболее активным регионом является Винниччина.

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