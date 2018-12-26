Розыгрыш смартфона на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 20 конкурса, в котором разыгрывался Android-смартфон, — Степана Дрынко.

Напомним, конкурс проходил с 17 по 25 декабря, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 1372 конкурента, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 1850 наших читателей.

Выбор победителя конкурса

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше, который стартует 14 января.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 21 января, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Виктор Кононенко. Он выиграл LTE-планшет, опередив 1370 конкурентов.