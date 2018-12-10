Розыгрыш смартфона на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 18-го конкурса, в котором разыгрывался Android-смартфон, — Светлану Яковлеву-Бондареву.

Напомним, конкурс проходил с 3 по 9 декабря и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 1407 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 1907 наших читателей.

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, могут попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше LTE-планшета, который будет длиться с 10 по 16 декабря.

Для того чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 17 декабря, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Выбор победителя конкурса

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Юрий Феденко. Он выиграл LTE-планшет, опередив 1343 конкурентов.