Розыгрыш сертификата на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 29 конкурса, в котором разыгрывался сертификат на 1000 грн от сети магазинов, — Владимира Шевчука.

Напомним, что конкурс проходил с 11 по 17 марта, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 666 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 913 наших читателей.

Тем же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше футболки с лого "OBOZREVATEL – СМИ №1 в Украине".

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 25 марта, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Андрея Левченко. Он выиграл сертификат на 50 тыс. грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы.

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