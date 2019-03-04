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Розыгрыш сертификата BROCARD: назван победитель

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Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 27 конкурса, в котором разыгрывался сертификат на 1000 грн от сети магазинов BROCARD, — Сергея Лукьянченко.

Напомним, что конкурс проходил с 25 февраля по 3 марта, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 343 конкурента, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 1040 наших читателей.

Выбор победителя

Выбор победителя

Тем же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы.

Новости
Розыгрыш сертификата от интим-бутика на OBOZREVATEL: назван победитель

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 11 марта, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Евгений Швайкин. Он выиграл 1 кг кофе, обойдя 373 конкурента.

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Место
Украина
Тег
Обозреватель
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лапти и балалайку будете разыгрывать?
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