Розыгрыш футболки на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 30 конкурса, в котором разыгрывалась футболка с логотипом СМИ №1 в Украине, — Олега Реминного.

Напомним, конкурс проходил с 18 по 24 марта, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 5274 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 737 наших читателей.

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше 1 кг кофе в зернах.

Выбор победителя

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 1 апреля, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Владимир Шевчук. Он выиграл сертификат на 1000 грн от сети магазинов, обойдя 666 конкурентов.

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