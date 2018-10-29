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Розыгрыш экшн-камеры на OBOZREVATEL: назван победитель

1.1тЧитать материал на украинском

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 12 конкурса, в котором разыгрывалась экшн-камера, — Людмилу Григорюк.

Напомним, конкурс проходил с 22 по 28 октября, и приз мог получить только один читатель. Нынешней победительнице удалось обойти 1009 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 1407 наших читателей.

Розыгрыш экшн-камеры на OBOZREVATEL: назван победитель

Выбор победителя

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше LTE-планшета, который будет длиться с 29 октября по 4 ноября.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

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По окончании конкурса, 5 ноября, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября победителем еженедельного розыгрыша стал Павел Лотоцкий, который получил девятидюймовый 3G планшет.

Место
Украина
Объект
Обозреватель
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