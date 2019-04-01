Розыгрыш 1 кг кофе на OBOZREVATEL: назван победитель

Редакция OBOZREVATEL поздравляет победителя 31 конкурса, в котором разыгрывался 1 кг кофе в зернах, — Анатолия Котовича.

Напомним, конкурс проходил с 25 по 31 марта, и приз мог получить только один читатель. Нынешнему победителю удалось обойти 605 конкурентов, которые полностью выполнили все условия. В целом в конкурсе приняли участие 864 наших читателя.

Те же, кому удача не улыбнулась в этот раз, стоит попробовать свои силы в нашем новом розыгрыше бус с кристаллами Swarovski.

Выбор победителя

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо будет зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 8 апреля, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем предыдущего розыгрыша стал Олег Реминной. Он выиграл футболку с логотипом СМИ №1 в Украине, обойдя 527 конкурентов.

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