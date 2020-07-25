Все. Задовбали.

Я казав, кажу, й казатиму.

Розповсюджувати фото тіл загиблих солдат може лише ворог.

Якщо ви розповсюджуєте фото тіл загиблих українських солдат, ви працюєте на руку окупанту. Ви можете цього не знати, ви можете з цим не погоджуватися, але це так.

Це було вивчено і досліджено ще під час Першої світової, коли тільки постало питання інформаційної війни у масових медіа. І з тих пір підтверджувалося неодноразово.

Якщо ви вважаєте, що демонстрація убитого українського вояка когось мотивує - ні, це не так. Воно демотивує, воно створює хаос, воно створює істерію, воно грає на руку протилежній стороні. Ні, це не "мають побачити усі". Це мають бачити ті, хто його буде ховати. Якщо захочуть.

Це вже не кажучи про те, що у загиблих є родичі. І якщо родич побачить, як понівечене тіло рідної людини розходиться мережею... А ще є форма посттравматичних розладів, при якій будь-який подібний вид сильно загрожує психиці.

Але мій досвід підказує, що якщо людина - тупий відросток чи тупий отвір, на неї аргументація не дуже діє. Бо вона серцем відчуває, своїм гарячим патріотичним серденьком, яке крається, свічечка, ви не розумієте, АААААА!!!

Або просто російський троль під аватаркою з віночком. Насправді - різниці жодної.

Тож моє до вас особисте і дуже велике прохання. Як українця, як громадянина, як ветерана та як людини, що вивчала цю тему.

Побачите таке в стрічці - "скарга на пост або комент" - "насильство" - "зображення смерті" - "відправити на розгляд".

Хай вони потім сорочки на цицьках рвуть і плачуть, як їх забанили, певно, злобне ФСБ та офіс Фейсбуку на Московщині.

Але в українському інформаційному полі такого бути не має.

P.S. Будь ласка, поширте.

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