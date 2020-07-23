Сьогодні зібрав у міністерстві ключових стейкхолдерів, які вже мають досвід по популяризації медіаграмотності. Буду виводити це питання на системний державний рівень. Консолідую напрацювання, щоб стратегічно масштабувати процес в країні. Виклик пов’язаний не тільки з російською пропагандою, а й з якістю медійного продукту, який наповнює інформаційний простір довкола.

Чітко розумію, що:

Питання нагальне. Тільки вирішивши його зможемо сформувати інформаційну культуру, навчити відрізняти новини від фейків, робити фактчекінг, формувати критичне мислення.

Проект повинен бути з широким покриттям. Якісним, а не кількісним, охоплюючим якомога більшу частину населення.

Аудиторія – як діти, щоб ті змалку почали правильно адаптовуватися до онлайн-середовища, так і підлітки та дорослі.

Необхідні освітні зміни. Інтеграція майбутньої програми медіаграмотності в гуманітарний блок. Навчання не тільки для школярів та студентів, а й вчителів та викладачів. І це стосується не лише професій дотичних до журналістики.

Існуючий досвід та напрацювання по медіаграмотності обов’язково мають бути врахованими. Саме в колаборації громадськості і підтримки держави зможемо досягти відчутних результатів.

Внесення доповнень до нормативно-правової бази, адже мова йде про державну політику.

Задача продукту – стати цікавим великій кількості людей та викликати у населення природнє бажання залучатися.

Кінцева форма – питання стратегічного планування, однак взаємодія з проектами повинна бути, як оффлайн, так і онлайн: телебачення, радіо, додаток "Дія".

Разом з колегами з Парламенту, Мінцифрою, МОН зберемося окремо та сформуємо наше бачення. Від комітету гуманітарної та інформаційної політики напрямок куруватиме Євгенія Кравчук.

. За місяць напрацюємо план дій і повторно обговоримо його з усіма зацікавленими сторонами.