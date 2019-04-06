"Розовые очки сняты": Казарин рассказал о разочаровании крымчан Россией

Крымчане, которые на незаконном референдуме 2014-го года голосовали за присоединение полуострова к России и радовались триколорам на его территории, теперь в своем решении разочарованы.

Российская Федерация не похожа на страну из их телевизора и в отличие от Украины, там невозможно найти управу на чиновников и государство. Розовые очки сняты, сказал в интервью OBOZREVATEL украинский журналист Павел Казарин.

"Нельзя говорить, что такие настроения тотальны, но значительная часть крымчан, которые были рады смене флагов, действительно сняли розовые очки. Оказалось, что Россия не похожа на страну из их телевизора и в отличие от Украины опротестовать государственное решение невозможно так же, как и найти управу на чиновника", – отметил Казарин.

Аннексия Крыма

Что касается самих россиян, то, по словам журналиста, "эйфория от "крымнаш" у них прошла уже через два года после аннексии. Это показали соцопросы, когда уровень поддержки властей вернулся на уровень конца 2013-го года.

Новости Крым превратился в яд

"Общество не может жить в мобилизованном состоянии, рано или поздно она спадает. Таков закон человеческой психологии. Мобилизационный эффект от Крыма сошел на нет, оправдать им повышение пенсионного возраста не получается", – проанализировал журналист.

По его словам, это не значит, что россияне готовы отказаться от Крыма. Просто они начали воспринимать его как обычный российский регион, типа Пензы или Саратова.

"Но точно также, как и судьбой Пензы или Саратова, обычного россиянина сложно завлечь на баррикады и объяснить, почему он должен затягивать пояс, так и Крымом больше не получается оправдать агрессию Кремля во внутренней политике", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Крым перестал быть сакральным для россиян, из-за чего общество разделилось надвое.

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