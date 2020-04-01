Розовая луна-2020: когда наблюдать самое яркое явление года

В ночь с 7 на 8 апреля украинцы смогут увидеть самое яркое суперлуние года - так называемую розовую луну.

Как пишет Daily Express, Луна достигнет своей самой низкой орбиты вечером 7 апреля, а максимально яркой она будет в предрассветные часы 8 апреля.

В астрономии суперлунием считается момент прохождения Луны в пределах 90 % от перигея. В следующий раз луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Розовая луна-2020

Хотя название предполагает, что луна будет иметь определенный цвет, это не так. Она названа "розовой" в честь цвета дикого земного флокса, одного из ранних весенних цветов.

Кстати, данное суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Поэтому почитатели астрологии считают сутки во время полной Луны энергетически мощными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночном небе 9 февраля впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!