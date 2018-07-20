Сьогодні мабуть всі звернули увагу на відео про прив’язаного до стовпа в Чернігові бомжика. З написом "ватнік". Пізніше поліція напише про дві версії: або його прив’язав хтось, або – самоприв’язався. І зразу скажу, що почуття від побаченого двоякі.

З одного боку, я цілком розумію тих, хто прив’язував і в мене немає ніякого співчуття до прив’язаної особи істоти. Педофіл, який вийшов з в’язниці та декілька днів тому намагався сплюндрувати пам’ятник Небесній Сотні. Та його переслідуванням має займатись державна система безпеки (СБУ/поліція/суд). Але нелюдь після того як плюндрує українські пам’ятники, продовжує спокійно розхвалювати країну-агресора. І доки суспільство не дасть відповіді, що робити з тими, що після 10 тис. убитих продовжують любити Росію і чекати танки Путіна, доти ми будемо спостерігати подібні картини. Доки влада не зрозуміє, що безпекою громадян мають реально опікуватись державні структури, до того часу у громадян існуватиме (або й зростатиме) запит на самосуд. І здійснюватимуть його не лише ті, кому довіряють, а й ті, хто вважає, що йому довіряють. І що його дії справедливі. Бо жодне насилля не чиниться до того часу, доки насильник не повірить у те, що на його боці правда.

З іншого боку – відео нагадало мені картинку 2014 року, коли з написом "Она убивает наших детей. Агент карателей" до стовпа у Донецьку була прив’язана Ірина Довгань. Тоді на відео її били деенерівські тубільчихи. До речі, пізніше пропагандисти "ДНР" напишуть, що вона сама прив’язалась.

Фактично, цей інцидент виконав три антиукраїнські функції. По-перше, росіяни отримали черговий інформаційний меседж про дикі самосуди в Україні. Можете не сумніватись, Кремлю буде що показати по телевізору сьогодні. По-друге, за Гегелем, повторення історії є фарсом. Можливо ті, хто прив’язували ватника у Чернігові, не знали про це. Але вони зробили фарсом не лише свої дії. Скопіювавши дії сепаратистів, вони зробили фарсом знущання деенерівців над українськими патріотами. Поставили знак дорівнює між фактами. І третє, якщо ви не помічаєте, то частина світу шукає причини "киданути" Україну в її протистоянні з Росією. І кожного разу, коли в нас убивають ромів чи прив’язують до стовпів ватників ми допомагаємо світу зробити вибір. Не на нашу користь.

Але до того часу, поки держава не дасть відповідь на виклики безпеки, відповіді на них даватиме громадянське суспільство. Чи ті, хто косять під громадянське суспільство. А коли відповіді будуть давати різні групи, - то і конфлікти виникатимуть уже не по лінії "проросійських/проукраїнських" поглядів. Конфлікти формуватимуться за ознакою "хто більший патріот". Проблема у тому, хто визначатиме рівень патріотизму? Тим більше, що і адвокати і судді, і виконавці у системі самосуду – це одні й ті ж особи. До чого це призведе – лише до втрати довіри до українських патріотів. Думаю, що всім зрозуміло кому це вигідно, особливо – перед виборами?