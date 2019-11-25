В Украине перенесут Рождество: когда и как будем праздновать

Предстоятель ПЦУ Епифаний намекнул украинцам, что Рождество можно перенести с 7 января на 25 декабря. Эксперты говорят, что разница в датах связана всего лишь с использованием разных календарей, и перенос Рождества на декабрь – вопрос времени.

Как к этому относятся украинцы, и кто сможет заработать на новых датах, в материале OBOZREVATEL.

25 декабря Рождество празднуют и православные

Религиоведы говорят, что на самом деле нигде, даже в Писании, не установлено когда именно родился Христос. "В Священном Писании по этому поводу ничего не говорится, это историческое церковное установление, оно появилось только к четвертому веку", – говорит религиовед Игорь Козловский.

Рождество

А отличие в датах празднования Рождества – 25 декабря или 7 января - связано с календарями. Например, католики и некоторые православные живут по Григорианскому календарю, а мы по Юлианскому. Юлианский календарь утвердил Папа римский Юлий I в 337 году. Но календарь оказался несовершенным, он не учитывал астрономических погрешностей, и через 1000 лет погрешность достигла 10 дней.

В 1582 году был введен Григорианский календарь папой римским Григорием ХIII, по которому Рождество выпадает на 25 декабря.

"Это смешно, что мы празднуем Рождество два раза в год. Причем разнится не только день, но и даже год рождения Христа. По одним документам, это произошло в I столетии н.э., а по другим – в IV до н.э. По этому поводу проводились серьезные исследования", – говорит религиовед Людмила Филиппович.

Рождество во Львове ukraine-is.com

Мнение о том, что Рождество 25 декабря отмечают лишь католики, тоже не соответствует действительности. "Только четыре православные церкви отмечают этот праздник 7 января. Все остальные, включая католиков, протестантов и православных – 25-го числа. Например, греческие православные празднуют Рождество в декабре", – говорит Козловский.

Традиция больше, чем здравый смысл

На днях предстоятель ПЦУ Епифаний вновь вернулся к вопросу когда отмечать Рождество. Он заявил, что украинцы могут сами выбирать, когда праздновать Рождество. В том числе могут это делать и по Григорианскому календарю. А вот когда церковь примет официальное решение о переходе на 25 декабря, Епифаний пока не знает.

"Большинство Поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, Григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринято украинским народом. Если христиане Украины начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет говорить и про изменения в Церкви", – процитировали в ПЦУ заявление Епифания.

Предстоятель ПЦУ Епифаний Википедия

"Люди достаточно консервативны, к тому же среди них есть много фанатиков. Поэтому они должны просто дозреть. Это предмет договоренностей. Потому что свою идентичность нужно искать не в том, что мы такие крутые и в отличие от всех празднуем Рождество 7 января. А в том, что мы – часть человечества.

Большая часть католиков, протестантов, православных отмечает Рождество по западному образцу. Ничего страшного в этом нет, это не Богом установленные даты, это человеческие решения. Если решения о датах празднования принимал Собор, Синод, то все равно это люди. И поэтому к этому нужно относиться не как к божьему решению, а как к человеческому", – считает Филиппович.

Игорь Козловский считает, что традиция праздновать Рождество 7 января досталась нам вовсе с постсоветского пространства. "После 1917 года страна перешла на Григорианский календарь, а церковь осталась на Юлианском. Это наследие того времени, в канонах по поводу даты ничего не сказано. Это скорее технический вопрос, люди привыкли, что это традиция, и она для них значит больше, чем здравый смысл", – говорит Козловский.

Празднование Рождества во Львове lk-tour.com

Теперь праздники растягиваются на полтора месяца

В Закарпатской области, где одними из первых ввели официальный выходной 25 декабря, сейчас празднуют Рождество дважды.

"У нас много смешанных семей. Я, например, венгр. Наша семья привыкла праздновать Рождество 25 декабря. Поэтому накануне мы отправляемся в гости к моим родителям. А 7 января мы едем к родителям жены, которые отмечают Рождество в этот день. И половина семей области придерживается таких же традиций", – рассказывает начальник управления по делам религий Закарпатской ОГА Йосип Резеш.

Рождество на Закарпатье Укринформ

По словам Резеша, примерно 30% жителей этой области живут по западным традициям. Конечно, среди них много венгров, словаков, чехов. "Даже в садиках День Святого Николая отмечают по-разному. Одни 5 декабря, другие – 19 декабря. Фактически у нас тут праздники начинаются с 5 декабря и тянутся аж до Крещения, 19 января", – смеется Резеш.

Споры о датах не утихают

После заявления Епифания разгорелись споры и среди украинцев. Многие по традиции считают, что Рождество в Украине нужно отмечать 7 января и никаких изменений не воспринимают.

"Так меня приучили мои родители, и я от этого не отступлю. Я не католичка", – заявляет Елена из Киевской области на одном из форумов.

sovet.kidstaff.com.ua

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Правда, среди спорящих оказались и те, кто знает, что 25 декабря Рождество отмечают не только католики, но и православные в других странах. Например, в Болгарии.

sovet.kidstaff.com.ua

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Вспомнили и про рождественский пост. "Верующие люди, которые соблюдают пост, а таких у нас достаточно много, вынуждены давиться слюной на Новый год, потому что не могут ни оливье съесть, ни холодец, ни даже выпить. Логично было бы заканчивать пост 25 декабря, и уже Новый год встречать как все", – призывает Светлана с Житомирской области.

sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

Некоторые опасаются, что с переносом празднования на декабрь, потеряют дополнительный выходной. "Я за два Рождества! Пусть будут два выходных. Я не настолько верующая, чтобы переживать из-за этого. Но опасаюсь, что раз в прошлом году ввели официальный выходной на 25-е число, то пройдет пару лет и 7 января отменят. Это как с 8 марта, постоянно на него покушаются", – переживает Виктория Панченко из Харькова.

Кто зарабатывает на праздниках

Кто доволен введением Рождества 25 декабря, так это продавцы. Как говорят маркетологи, был бы повод, а заработать всегда можно.

Рождественская ярмарка

Рождественские подарки

"Конечно, многие продавцы отреагировали на споры по поводу Рождества. А когда ввели дополнительный выходной, то включились даже рестораны. Во многих заведениях 25 декабря вы увидите скидки, специальные меню. Продавцы подарков просто в восторге. У меня знакомый, который владеет сайтом подарков, внимательно изучил европейские традиции. У него уже ангелочки, рождественские свечки, ясли, фигурки Христа и Марии, крестики с распятиями, носочки для подарков – все продается", – рассказывает маркетолог Сергей Попенко.

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