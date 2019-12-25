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Рождество в Украине: в чем заключается разница между 25 декабря и 7 января. Видео

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Разница между празднованием Рождества 25 декабря и 7 января заключается лишь в календарях, которыми пользуются церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Чиновники отметили, что в быту порой Рождество 25 декабря называют "католическим", а Рождество 7 января – "православным", что не соответствуют действительности.

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"Существование двух дат празднования Рождества связано не с принадлежностью к той или иной христианской конфессии, а исключительно с разницей календарей, которыми пользуются церкви. В XVI веке на смену начальном юлианскому календарю пришел более точный григорианский календарь. Соответственно, большая часть церквей со временем перешла на новый календарь, а некоторые церкви продолжили использовать старый", – говорится в сообщении.

Карта празднования Рождества

Карта празднования Рождества

Так, большинство поместных православных церквей (9 из 15) отмечают праздник Рождества Христова именно 25 декабря. В частности, сегодня празднуют православные Болгария, Греция, Кипр, Румыния, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Отмечают праздник этого дня и три древних патриархата – Константинополь, Александрия и Антиохия.

При этом 7 января Рождество празднуют православные церкви Грузии, Польши, России, Сербии, Украины и Иерусалимский патриархат.

С 2017 года Украина официально празднует Рождество Христово дважды – сначала 25 декабря, а затем 7 января. Среди соседних с Украиной государств так же официально отмечают Рождество дважды Беларусь и Молдова.

Как сообщал OBOZREVATEL, религиовед Вита Титаренко пояснила, что в Украине годами насаждался стереотип о том, что Рождество Христово 25 декабря празднуют только католики.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
перенос Рождества праздник
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