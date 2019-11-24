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24 ноября • обновлено в 22:05
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"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

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Украинцы не смогли пришли к единому мнению о том, стоит ли праздновать Рождество в стране по григорианскому календарю – 25 декабря.

Так, пользователи Facebook устроили ожесточенную дискуссию под публикацией OBOZREVATEL о соответствующем заявлении главы ПЦУ митрополит Епифания.

"В повседневной жизни пользуемся григорианским календарем, но почему-то Рождество празднуем по юлианскому", "Во всех цивилизованных странах сначала пост, потом Рождество, а потом уже Новый год. У нас наоборот", – написали подписчики.

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Епифаний предложил перенести Рождество в Украине

Епифаний предложил перенести Рождество в Украине

Коллаж

Некоторые наоборот выступили против изменения традиций. "Хоть и согласен, но считаю, что народ еще не готов и не примет это", "Отрыв от исторических корней", – такие комментарии оставили пользователи.

"А какая разница когда праздновать. Персонаж-то выдуман", – отметил один из комментаторов.

Иллюстрация. Рождество

Иллюстрация. Рождество

Подробности

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 января 2019 года в распоряжении №7-р рекомендовал работодателям перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Поэтому на рождественские праздники украинцы могут получить шанс отдыхать четыре дня подряд (с 4 по 7 января).

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Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Рождество
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
перенос Рождества
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Комментарии
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
а чому переносити Різдво, якщо був перенесен новий рік ? _ кумедні _ питають, -а що ти робиш? відповідає, - шукаю? питають, - а де згубив? каже, - там, але тут світліши шукати.... в нас своя історія і своє коріння, щодо етнічності. новий рік має бути за каноном 14, а не тоді, коли всі святкують, всі можуть вирішити що в літку їм прикольніше святкувати, до чого тут як всі. правильно як за каноном має бути ☝
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an and
an and
Crimea Yalta, так вы новый год 14 празднуете? Тогда конечно и вопроса нет
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Mega Death
Mega Death
Селюки, а вы и 25 и 07 празднуйте))) Чего париться то? Вам сектантам проклятым, какая разница. В этом году 25, в следующем 7-го и так по кругу)) Весело же))
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an and
an and
Mega Death, тогда уж почти весь мир христианский "селюки" по вашему. Кто оскорбляет большинство христиан всего мира, тот уже по определению от лукавого
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