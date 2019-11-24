"Отрыв от исторических корней!" В сети разгорелась ожесточенная дискуссия из-за Рождества в Украине

Украинцы не смогли пришли к единому мнению о том, стоит ли праздновать Рождество в стране по григорианскому календарю – 25 декабря.

Так, пользователи Facebook устроили ожесточенную дискуссию под публикацией OBOZREVATEL о соответствующем заявлении главы ПЦУ митрополит Епифания.

"В повседневной жизни пользуемся григорианским календарем, но почему-то Рождество празднуем по юлианскому", "Во всех цивилизованных странах сначала пост, потом Рождество, а потом уже Новый год. У нас наоборот", – написали подписчики.

Епифаний предложил перенести Рождество в Украине Коллаж

Некоторые наоборот выступили против изменения традиций. "Хоть и согласен, но считаю, что народ еще не готов и не примет это", "Отрыв от исторических корней", – такие комментарии оставили пользователи.

"А какая разница когда праздновать. Персонаж-то выдуман", – отметил один из комментаторов.

Иллюстрация. Рождество Подробности

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 января 2019 года в распоряжении №7-р рекомендовал работодателям перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Поэтому на рождественские праздники украинцы могут получить шанс отдыхать четыре дня подряд (с 4 по 7 января).

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