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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Рождество Спасителя может только объединять людей

1.3т

Католический мир сегодня празднует Рождество Христово

В связи с созданием Украинской поместной церкви и официальным празднованием 25 декабря не могу не залезть в свой авторский архив и не повторить получивший сейчас особую актуальность материал "Когда родился Христос, или Истина — в Украине".

Всё же тема обрела новый импульс, прошу прощения за повтор — тем более, слегка здесь подправленный.

Итак:

юлианский календарь (утв. в 325 г. Никейским собором), по которому Великий Праздник Рождения Спасителя приходится на григорианское 7 января, имеет расхождение с реальным астрономическим календарем примерно на 1 сутки в 128 лет, в связи с чем был заменён "прогрессивным человечеством" на григорианский (утв. в 1582 г. после длительных исследований Папой Григорием ХIII), по которому 5-е октября 1582 года назвали 15-м октября того же года, съев — ориентируясь на стабильность весеннего равноденствия — 10 дней и предписав при этом в дальнейшем считать НЕвисокосными нулевые годы каждого века, если у них число из первых 2 цифр не делится на 4 без остатка,— так високосными уже после этого перестали быть 1700, 1800 и 1900, а остались из нулевых лишь 1600 и 2000, в результате чего к 10 дням разницы, которая была на момент реформы, добавились еще 3 дня, и разница эта стала составлять 13 суток.

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Как раз столько и отличает католическое 25 декабря от православного 7 января — дня, когда было бы 25 декабря, будь юлианский стиль.

При этом часть православных церквей признают Р.Х. 25 декабря, но по новоюлианскому календарю (придумал в 1924 г. сербский астроном и математик Милутин Миланкович). Этот календарь ещё точнее григорианского, допуская отклонение от астрономического на 1 сутки не в 3333 года, а в 40 тысяч лет. По нему високосных нулевых годов не 1 за 400 лет, а 2 за 900 лет — которые делятся на 900 с остатком 200 или 600: это после 2000 будут годы 2400, 2900, 3300 и т.д. Сейчас этот календарь совпадает с григорианским, а отличие ближайший раз появится в 2800 г., который по новоюлианскому — простой, а по григорианскому — будет (если человечество доживёт и при этом за почти 8 веков ничего не поменяет) високосным благодаря делению 28 на 4 без остатка.

Так или иначе, "нормальная" Восточная Европа отмечает Рождество вместе с католиками, просто календарь по названию отличается.

Но к Рождению Христа, как отмечают исследователи, это отношения всё равно не имеет: Он родился, когда НОЧЬЮ В ПОЛЕ стерегли скот (Лк 2:8), что холодной дождливой израильской зимой совершенно невозможно, а могло быть не раньше апреля и не позже октября.

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Кстати, возрастом Христа считают 33 года, а при рождении Его зимой 1-го года (попутно: нулевого не было — за 1-м г. до н. э. идёт сразу 1-й г. н. э.) и распятии с воскрешением весной 33-го (что не оспаривается) Ему бы едва исполнилось 32, так что зима опять не подтверждается.

Большее доверие вызывает звучащая достаточно часто дата около 1 октября 2-го года до н. э. Тогда на момент распятия возраст Христа составлял около 33 лет 7 месяцев.

Авторы Евангелия ни сами, ни со слов Учителя дату Его рождения нигде не называют, в связи с чем многие учёные считают, что к 25.12 римляне её приурочили условно в честь окончания одного из своих языческих праздников. (Аналогично к Светлому Воскресению применяют слово Пасха, означавшее у иудеев совсем иной праздник в те же дни).

Ну а спор о том, что более верно — 25 декабря или 7 января, о котором "юлианцы" думают, что это и есть 25.12, носит скорее чисто теологический характер. Астрономически-то, какой стиль правилен, было ясно ещё со средневековых времён — так же, как собственно дата рождения Иисуса достоверно не известна до сих пор.

Обращу в этой связи внимание на явный Знак: от момента конца старого/начала нового года обе даты удалены совершенно одинаково — 6 полных суток отделяют новогоднюю ночь как от окончания 25.12, так и от начала 07.01.

Нет неправильного Христианства.

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Богу нужны и православные, и католики с протестантами. И человеческой цивилизации все нужны тоже. Со своими неповторимыми традициями, понятиями, особенностями. Облачаясь в западные одежды, не надо терять и свою восточную европейскую ментальность — она тоже часть нашей цивилизации. Тем более, что хранителей у неё осталось не так уж и много: кто окончательно переоделся, а кто — окончательно одурел.

Украина остаётся одной из немногих в дружном мире славян, кто и не расславянился (как Чехия), и не озверел (как Россия).

И какая разница — неправильная дата 7 января или условная дата 25 декабря? Они обе неверны и обе правильны: в них — наша любовь к Господу. Любовь разных и равных.

Слава Господу Богу, и да спасёт Он Украину!

С Праздниками Рождества Спасителя! С обоими!

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