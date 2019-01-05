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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Рождество - подкоп под Иродов-Уродов

1.9т

Перечитывая в эти дни Рождественскую историю, я пытался, как и подобает христианину, сконцентрироваться на Спасителе, рожденном в Вифлееме.

Но мне, вероятно, в силу особых мариупольских обстоятельств (пятой военной зимы), постоянно мешал образ царя-негодяя Ирода. Он регулярно всплывал из контекста Евангелия и как бы тянул все на себя. Это лишало меня праздничного настроения и порядком нервировало, пока я не дошел до отличной новости о смерти одержимого самодержца!

Ангел сообщает Иосифу и Марии, по статусу БЕЖЕНЦАМ (Боже, как же это актуально!), что они могут вернуться, "ибо умерли искавшие души Младенца…" Дойдя до этого стиха меня попустило… Ирод испарился. Рождество победило!!!

Вифлеем - это не только о пастухах, ангелах и младенца-Спасителя. Это еще и отличная новость о смерти временщиков-Иродов-Уродов.

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Должен признаться, что в моей юности был факт террористической деятельности. Поскольку я уже исповедовался в этом (а также по истечении срока давности), могу со спокойной совестью поведать историю. Мы с друзьями решили под футбольным полем прорыть подкоп под школу. Не помню мотив, чем именно насолила нам директриса, завуч или классуха, но мы с дружбанами твердо решили сделать подкоп под школу и как-то (тоже уже не вспомяну, как именно) нагадить обидчикам. Господь помиловал нас, все это рухнуло через пару метров и не успело засыпать нашу отчаянную компашку.

Однако данный опыт позволяет мне, с дополнительным эмпирическим наполнением, процитировать Гелберта Честертона. Замечательно сказал он о Рождестве и о злодеях - земных царьках-самодержцах. В ту, Рождественскую, ночь "…под башни и дворцы подведен подкоп... Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля!"

Всех с праздником, а Иродам отдельно и от всего сердца - Счастливого Рождества! Ну и с Томосом всех и российских Иродов в частности!!!)))

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Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Тема
Рождество
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Klok Marina
Klok Marina
Рождество побеждает!!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Пастору на гамбургеры перестало хватать? Второй день подряд его печатают...
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Kabanov Stas
Kabanov Stas
Так бывает в жизни,все не по плану человека.... но у Бога все под контролем!!!
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