Христос родился! В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция

Во вторник, 07 января, в Киеве началась Божественная литургия по случаю Рождества Христова во главе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Праздничное торжество началось в 10:00 в Свято-Михайловском Златоверхом Кафедральном соборе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Литургия продлится до 12:30.

В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Епифаний выступил с рождественским поздравлением. Он вспомнил о тех, кто защищает независимость Украины от российской агрессии и пожелал пленным скорее вернуться домой.

Украинцев с Рождеством также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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