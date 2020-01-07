Христос родился! В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция

Во вторник, 07 января, в Киеве началась Божественная литургия по случаю Рождества Христова во главе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
Праздничное торжество началось в 10:00 в Свято-Михайловском Златоверхом Кафедральном соборе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Литургия продлится до 12:30.
В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Епифаний выступил с рождественским поздравлением. Он вспомнил о тех, кто защищает независимость Украины от российской агрессии и пожелал пленным скорее вернуться домой.
Украинцев с Рождеством также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
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