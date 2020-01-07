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7 января • обновлено в 10:32
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Христос родился! В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция

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Во вторник, 07 января, в Киеве началась Божественная литургия по случаю Рождества Христова во главе с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Праздничное торжество началось в 10:00 в Свято-Михайловском Златоверхом Кафедральном соборе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Литургия продлится до 12:30.

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В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция

В Киеве началась рождественская литургия: онлайн-трансляция

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Рождество
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Всех православных Украины (не адептов секты раскольников СЦУ (ПЦУ)) с праздником Рождества! Мира и здоровья вашим семьям!
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Круглов Александр
Круглов Александр
Ряженые клоуны - самозванцы, не имеющие в отличие от УПЦ МП апостольского преемства, устроили шоу.
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