Нет никакого второго рождества. Нет его. Ни православного, ни католического. Есть просто Рождество Христово. Одна условная дата, назначенная на дни зимнего солнцестояния, чтобы христианским праздником заменить праздник языческий.
Дальше разница в дне празднования возникла при переходе между календарями - юлианским и григорианским.
Это даже не вопрос веры, чистой воды техника исчисления дат и исправленная всем нормальным миром накопительная ошибка.
Но православнутым на всю голову это не понятно.
Поэтому, у некоторых особо сообразительных, есть правильное и неправильное рождество.
Неправильное во всем мире - 25 декабря. А правильное у трех церквей на планете в ночь с 6 на 7 января. И не иначе.
То есть, живем мы по неправильному календарю, а празднуем по настоящему, по христианскому.
Католики у нас - еретики, протестанты - еретики, как я понимаю, греки тоже не совсем православные, ортодоксы, но не до конца - с 25 декабря промазали.
Интересно, когда у нас станут праздновать Кристмас со всем миром? Пары лет хватит для осознания отсутствия проблемы, как таковой?
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