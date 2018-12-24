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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Рождество Христово одно: нет ни католического, ни православного

3.6т

Нет никакого второго рождества. Нет его. Ни православного, ни католического. Есть просто Рождество Христово. Одна условная дата, назначенная на дни зимнего солнцестояния, чтобы христианским праздником заменить праздник языческий.

Дальше разница в дне празднования возникла при переходе между календарями - юлианским и григорианским.

Это даже не вопрос веры, чистой воды техника исчисления дат и исправленная всем нормальным миром накопительная ошибка.

Но православнутым на всю голову это не понятно.

Новости
Почему весь мир отмечает Рождество 25 декабря?

Поэтому, у некоторых особо сообразительных, есть правильное и неправильное рождество.

Неправильное во всем мире - 25 декабря. А правильное у трех церквей на планете в ночь с 6 на 7 января. И не иначе.

То есть, живем мы по неправильному календарю, а празднуем по настоящему, по христианскому.

Католики у нас - еретики, протестанты - еретики, как я понимаю, греки тоже не совсем православные, ортодоксы, но не до конца - с 25 декабря промазали.

Интересно, когда у нас станут праздновать Кристмас со всем миром? Пары лет хватит для осознания отсутствия проблемы, как таковой?

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Тема
Рождество
Место
Украина
Тег
Рождество
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Грузоперевозки Попутка
Грузоперевозки Попутка
Поздравляем с Рождеством! Сегодня святвечер у христиан западного обряда. Мы поздравляем всех, для кого день 25 декабря является Праздником Рождества Христова! Многие православные страны, а также Вселенский Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря. Будем надеяться, что с отделением Православной Церкви Украины от РПЦ, получением ею Томоса и мы через несколько лет начнем праздновать Рождество вместе со всеми (а то надоело да и нелогично праздновать Новый год во время очень строгого поста).
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Грузоперевозки Попутка
Грузоперевозки Попутка
Поздравляем с Рождеством! Сегодня святвечер у христиан западного обряда. Мы поздравляем всех, для кого день 25 декабря является Праздником Рождества Христова! Многие православные страны, , а также Вселенский Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря. Будем надеяться, что с отделением Православной Церкви Украины от РПЦ, получением ею Томоса и мы через несколько лет начнем праздновать Рождество вместе со всеми (а то надоело да и нелогично праздновать Новый год во время очень строгого поста).
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
А как гундяйскому ордынскому «патриархату» ещё выделиться? Только ТУПостью ТУПина и полным игнорированием математики.
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