Рождество Христово начали праздновать во всем мире. Онлайн-трансляция

Христиане западного обряда в ночь с 24 на 25 декабря празднуют Рождество Христово. Уже вечером четверга Папа Римский Франциск должен отслужить праздничную литургию в Ватикане, которая в этом году имеет свои особенности из-за пандемии коронавируса.

Так, начало службы в Базилике Св. Петра перенесли на два часа раньше – на 19:30, чтобы успеть закончить литургию до 22:00, когда начинается "карантинный" комендантский час, передает DPA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, количество людей на мессе ограничили, а Папа не будет раздавать благословения "Urbi et Orbi" с центрального балкона базилики. Вместо этого благословения прозвучат внутри Апостольского дворца и будут транслироваться онлайн.

19:00 – Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев-христиан западного обряда с Рождеством Христовым. Он отметил, что год, который завершается, полон тяжелых испытаний.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", – сказал глава государства.

19:10 – К поздравлениям присоединился пятый украинский президент Петр Порошенко. Он написал, что поздравляет не только римо-католиков, протестантов, но и всех граждан, "которые чувствуют важность этого дня".

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