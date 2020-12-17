Глава УГКЦ объяснил, когда в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря

Дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине можно перенести, если это решение примут сами миряне, а не церковники.

Такое мнение высказал патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав, передает Религиозно‑информационная служба Украины. Так, если вопрос решит духовенство, это вызовет дополнительные споры.

"Этот вопрос в первую очередь должны поднимать наши миряне, снизу. Если инициатива календарного вопроса будет выходить сверху, то это будет оказывать еще дополнительные расколы", – заявил он. Церковник отметил, что подобные "календарные войны" были в США после Второй мировой войны.

По его словам, если будет такая "всенародная потребность" и иерархи это почувствуют, тогда начнется переходный "экспериментальный" этап.

Как подчеркнул патриарх, УГКЦ на новый календарь хотела бы перейти вместе с "православными братьями".

"Украина имеет свой особый контекст, в частности, экуменический (идеология всехристианского единства, – ред), традиционный, есть определенные исторические моменты, которые все же где-то подсознательно сидят в наших сердцах и это требует не единоличного, а всенародного межцерковного, экуменического обсуждения и движения", – пояснил Святослав.

Напомним:

В Украине Рождество празднуют 25 декабря (католики) и 7 января (православные). Когда этот праздник отмечают другие страны, читайте по ссылке.

В 2019 году предстоятель ПЦУ Епифаний намекнул украинцам, что Рождество можно перенести.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему православные христиане и католики отмечают Рождество в разные дни.