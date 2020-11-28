Рождественский пост во время карантина в Украине: священник объяснил нюансы

Во время рождественского поста, который у православных христиан начинается 28 ноября, в храмах будут придерживаться необходимых карантинных требований, в том числе и требований локдауна, если он будет введен.

Возможны молебны онлайн, но не таинства исповеди и причастия. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма г. Полтавы Александр Дедюхин.

По словам священника, соблюдение поста в еде не будет проблемой для верующих, ведь продуктовые магазины будут работать даже в условиях жесткого карантина.

"Устав поста написан задолго до всех наших событий, до локдаунов, и я думаю, он не будет отличаться чем-то особенным в наших условиях. Тем более что продуктовые магазины открыты, там продается вкусная постная еда, и мы можем свободно ею пользоваться", – сказал он.

По поводу богослужений протоиерей рассказал, что церковь в условиях карантина пытается найти новые формы взаимодействия с верующими.

"Уже сейчас с прихожанами мы проводим беседы в Zoom. Мы не проводим онлайн-богослужений, но другие церкви проводят. Ищем какие-то формы", – рассказал священник.

По его словам, во время рождественского поста карантинные ограничения могут выглядеть подобно тому, как это было весной. В частности, будут введены ограничения по максимальному количеству лиц, одновременно находящихся в храме. Вместе с тем храмы могут быть открыты дольше, чем обычно.

Исповедь и причастие также могут быть организованы с соблюдением карантинных требований – эти таинства могут совершать в индивидуальном порядке, рассказал священник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил календарь питания на рождественский пост 2020 года на каждый день.