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6 июня • обновлено в 14:15
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Россию поймали на лжи с военным призывом в Крыму

1.4т
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Россия уже третий год подряд отправляет крымчан на срочную службу в отдаленные военные округа на территории России.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Она уточнила, что таким образом РФ не сдержала свое обещание оставлять призывников служить в аннексированном Крыму.

Россию поймали на лжи с военным призывом в Крыму

Россию поймали на лжи с военным призывом в Крыму

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"Сначала Российская Федерация заявила о том, что люди, "призванные" в Крыму, будут оставаться для прохождения службы только в Крыму. Однако после 2017 года эта практика изменилась. Обещание, которое давалось крымчанам в 2014 году, нарушено. И сейчас крымчане, часть из них, служат также в РФ", – отметила правозащитница.

Она уточнила, что с начала аннексии более 22 тысяч жителей полуострова были призваны на срочную службу, а сейчас Россия планирует только весной призвать более 3 тысяч человек.

По словам Скрипник, призывники не могут отказаться от службы по политическим мотивам, ведь, если они будут ссылаться на оккупированный статус Крыма, то их посадят в тюрьму.

"Даже если они имеют проукраинскую позицию и считают Крым оккупированной территорией, вслух боятся это говорить. Потому что тогда будет еще одна уголовная статья. Если человек будет говорить: "Крым — Украина", это уголовное преследование и лишение свободы сроком до пяти лет. Поэтому часто люди называют другие причины. Это могут быть религиозные убеждения, причины семейного характера (маленькие дети и пожилые родители, за которыми нужен уход)", – пояснила ситуацию глава Крымской правозащитной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла решение обратится к Организации Объединенных Наций из-за нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ольга Скрипник
Место
Украина
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