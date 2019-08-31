Россиянка закатила истерику на борту туристического самолета: видео из салона

Пассажирка из России с разыгравшейся аэрофобией закатила истерику на борту самолета, который должен был лететь из Петербурга в Анталию.

Ей пришлось вызывать врача и выводить из салона. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Сам рейс в итоге задержали. В ролике, опубликованном в сети, можно увидеть, как сотрудники авиакомпании ищут багаж женщины, который она могла оставить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет с пассажирами сломался в небе. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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