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Россиянка закатила истерику на борту туристического самолета: видео из салона

2.7т Читать материал на украинском

Пассажирка из России с разыгравшейся аэрофобией закатила истерику на борту самолета, который должен был лететь из Петербурга в Анталию.

Ей пришлось вызывать врача и выводить из салона. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Сам рейс в итоге задержали. В ролике, опубликованном в сети, можно увидеть, как сотрудники авиакомпании ищут багаж женщины, который она могла оставить.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет с пассажирами сломался в небе. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
самолет видео
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Не удивительно. На расии чуть ли не каждый день самолёты падают. Вот гражданка и испугалась.
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
ну и что?
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