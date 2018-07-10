"Кричали "еб*ть Россию!" Россиянка пожаловалась на агрессивную Одессу: ее поставили на место

Московский публицист и тьютор Светлана Шмелева обвинила жителей Одессы во вражеском отношении к русским. Женщину, которая вместе с семьей пришла в кафе поболеть за Россию в матче четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии, местные якобы вынудили "бежать домой".

На своей странице в Facebook россиянка опубликовала гневный пост, однако вместо сочувствия и поддержки получила порцию критики.

По словам Шмелевой, атмосфера в заведении была странной изначально. Посетители либо смотрели игру молча, либо открыто поддерживали Хорватию. А когда они с семьей встали при исполнении гимна России, и вовсе восприняли как сумасшедших.

"Некоторые "топили" за хорватов — это нормально, но большинство просто молчало. Люди всячески делали вид, что матч им не интересен. Некоторые просто ходили "мимо" сотни раз, как бы невзначай поглядывая на экраны и, в крайнем случае, отпуская сухие комментарии: 1:0, 1:1 и т.д. Очевидно, открыто можно было болеть только за Хорватию. При этом это было странное боление, выстроенное не "за", а "против" одной из команд, в стиле "так им и надо". Я никогда не вставала при исполнении гимна до этого. Но тут захотелось. Люди смотрели на нас с интересом и, кажется, жалостью, как на сумасшедших. Было настолько некомфортно, что после окончания основного времени мы бежали домой и досматривали матч на кухне", - написала Шмелева.

При это публицист призналась, что реакция Одессы ее напугала.

"Меня накрыл страх. Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города. Иногда, правда, с редкими возгласами, на русском, типа: еб*ть, Россию, еб*ть... А когда Саша скачал и включил на полную громкость запрещенную здесь трансляцию российского телевидения и громко болел за российскую сборную, я подумала, что сейчас придут соседи и нас кончат", - отметила она.

Шмелева добавила, что у нее возникло желание купить билеты в Россию, где права человека не ущемляются и "можно болеть за любую страну".

"Я все понимаю, кроме кровной вражды и шовинизма, разделения на группы "мы и они", исключение индивидуальности и в то же время - универсальности. Меня всегда удивляла, к примеру, ненависть "русских" к "кавказцам", которые, возможно, больше других страдали за свободную Россию, но их представительство - чеченская война и Рамзан Кадыров", - подытожила россиянка.

Facebook Светланы Шмелевой

Пост женщины вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Примечательно, что даже ее сограждане подчеркнули, что Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, и именно из-за РФ в Украине погибли несколько тысяч человек.

"Странный пост. Разве можно было ждать чего-то другого в стране, где из-за действий России гибнут люди?" - ткнула Шмелеву носом Ирина Мальцева.

"Эта война, дорогая Светлана. Не забывайте, что в "свободной" Москве или где-то рядом скоро вот-вот умрет заключенный Сенцов. Ничему удивляться нельзя. Но нужно соблюдать единство стиля: если вы едете в Украину, не надо вставать под российский гимн. А если хочется вставать под этот гимн, то лучше не ездить туда, где он теперь надолго ассоциирован с образом врага", - написал Василий Жарков.

"Россия убила их детей и близких. А вы жалуетесь, что болеть некомфортно..." - добавила Мария Снеговая.

"В российских городах не то, что поболеть за Украину не удалось бы. У нас в Екатеринбурге за флаг Украины полиция пытается арестовывать", - добавил Анатолий Свечников.

"Не думаю, что если бы на Россию напала, к примеру, Монголия и оттяпала четверть страны, за них можно было бы монголам спокойно болеть в Сочи", - заявил Олег Литвин.

"Я думаю, в Одессе много поклонников футбола, которым хотелось бы посмотреть матч. Но это понятный гражданский акт, вызывающий уважение. Без громких слов и метания говна. Просто выключить телек. На их месте я бы, вероятно, поступила так же. А как гражданин России матч смотрела, тщательно стараясь отделить игру от политики", - написала Наташа Исакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети устроили травлю россиянке, которая раскритиковала футбольный угар соотечественников и назвала их "ваткой".