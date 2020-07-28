Россиянин сбежал в Украину из-за репрессий в РФ

Гражданин России незаконно пересек российско-украинскую границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. 45-летнего мужчину задержали возле пункта пропуска “Юнаковка” в Сумской области.

Он пояснил, что за политические и религиозные взгляды его преследуют в России, поэтому он не может там больше оставаться.

"Дальнейшее пребывание на территории РФ я вижу угрожающим как для моей свободы, так и для физического состояния. Я ожидаю репрессий со стороны российских властей и по политическим мотивам, и по религиозным", – сказал задержанный.

По его словам, он видит в Украине свободу мысли, свободу вероисповедания, а украинцы чувствуют себя в свободной стране, а не как граждане РФ в России.

Мужчина обратился с просьбой предоставить ему статус беженца. Украинские пограничники направили его в органы Государственной миграционной службы Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской области блогер из Российской Федерации попросил о предоставлении ему статуса беженца. Он сказал, что за свою активную гражданскую деятельность и религиозные предпочтения подвергался в России преследованиям.