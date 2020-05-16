Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за фото Гитлера, размещенных на сайте акции "Бессмертный полк", на четверых россиян, а также граждан Украины и Эстонии.

У фигурантов дел о реабилитации нацизма провели обыски, их допрашивают следователи, пишет "Медуза". Кого именно из украинцев подозревают в преступлении на сайте СК не сообщается.

Россияне возбудили уголовное дело на украинцев из-за Гитлера в "Бессмертном полку" Известия

Отметим, что в 2020 году в России из-за эпидемии коронавируса ежегодную акцию "Бессмертный полк" провели онлайн. Любой желающий мог загрузить на сайт фото родственников-ветеранов, после их показали в интернете и по телевидению. Так были размещены несколько фотографий нацистских преступников, подписанные вымышленными именами.

По данному факту россияне возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, она предусматривает до трех лет лишения свободы. В СК заявляли, что через день после инцидента подозреваемых удалось вычислить по IP-адресам.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия в качестве "представителей" ОРДЛО пригласила на заседание Трехсторонней контактной группы 14 мая граждан с паспортами РФ.