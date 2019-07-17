Россияне устроили облаву: блогер рассказал о масштабных проверках и схемах в "ДНР"

Российские военные на днях устроили масштабные проверки всех присутствующих на пункте пропуска “Александровка” со стороны "ДНР", что в Донецкой области.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, россияне приехали на пост на трех машинах премиум-класса “Volkswagen Multivan” и, не представившись никому, положили сотрудников пункта пропуска лицом на землю, а потом начали проверять документы и личные вещи в обычных людей.

"Так кадровые русские военные якобы борются с коррупцией на пунктах пропуска, где руководители "ДНР" зарабатывают на очередях. Это даже не скрытые схемы. Заплатил – проехал, не заплатил – не поехал. У дежурного на пункте пропуска есть тетрадка, куда записываются все номера машин, которые едут в сторону Украины, а напротив номера авто – сума, которую заплатили. В обратную сторону машина еще должна “поделиться” приобретенными товарами", – уточнил блогер.

Схемы в "ДНР"

По его словам, есть еще одна категория "бизнесменов", так называемые "перевозы", которые за деньги перевозят или увозят людей с территории "ДНР". В последнее время они активно занимаются населением возрастом 50+.

"В большинстве это пенсионеры, которые получают пенсию в "ДНР" 6-10 тысяч рублей, если это бывший шахтер. Или же минимальную – 4 тысячи. А потом едут в Украину и там еще получают пенсию 7-9 тысяч гривен, если шахтер, или же хотя бы минимальную от 1320 гривен. Получается, что и "ДНР" слава и в Украине тоже слава тоже! Вот так люди за лишнюю тысячу продают свою родину", – отметил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ накрыла схему подачек денег для "Л/ДНР". Оперативники установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями псевдореспублик зарегистрировали структуры для предоставления услуг "национализированным" предприятиям в "республиках".

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