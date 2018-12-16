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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Россияне уничтожали все лучшее в Украине

2.5т

То, что в Украине наконец-то будет своя церковь - это, конечно, событие, бесспорное. Это ещё один мощный удар по российской оккупационной политике. И то, что во многом, эта заслуга Президента Порошенко, это так же бесспорно. Вчера взвыла вся пророссийская колона, оскорбления сыпались не по-детски. Мол, разорвали древнее православие, где есть народы братья, россияне, украинцы и белорусы. Хм, так не мы его разорвали, а соседи, нагло отобравши нашу землю и начав войну против братьев. Исторически проследив цепочку событий, четко понимаем, что братьями мы никогда и не были. Это придуманная ложь, для манипулирования сознанием народов. Каждый народ имеет право на свой гимн, герб и церковь.

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С кровью и болью мы отрываем от себя щупальца имперского наркотика

В Украине теперь все это есть в полном объёме. Понятно, что это далеко не все, для полноценной жизни граждан, очень много проблем как в экономике, так и в других сферах жизни страны. Тем не менее, отлучение от московского патриархата, это историческое событие для Украины! Все плевки и грязь считаю неуместным, наша нация заслуживает уважения в своих желаниях и приоритетах. Время тяжелое, обстановка накалена до предела, пять лет войны, гибель тысяч наших сограждан - такова цена становления нашей независимости.

Новости
Порошенку ніколи не пробачать томоса

Когда-нибудь это должно было случиться! Десятки лет, россияне уничтожали все лучшее в Украине и народ в том числе. Гибли миллионы! Надо научиться видеть победы и работать над поражениями. Слишком много врагов и людей, не настроенных на перемены. Мы прошли уже очень долгий путь, через кровь, слезы и потери. Назад пути нет, дорогу осилит идущий.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Томос
Источник
Источник:Facebook Наталии Юсуповой
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Знаете Фима,этот Вальцман тот ещё Моисей-Это как? ну тот вывел евреев из Египта,и 40 лет плутал по пути к Земле Обетованной,а этот увёл хохлов из России,и теперь 40 лет будет плутать по пути в Евросоюз.Ох Сёма,не оказался бы этот шлимазл Сусаниным...
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Ukr Igore
Ukr Igore
Дегтяренко Светлана, Геть срусішшвайн!! Слава Україні!!
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Красавица! Княгиня!
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DUPA OBORZEVATEL
DUPA OBORZEVATEL
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