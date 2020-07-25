Россия считается только с силой, а перемирие на Донбассе может спокойно нарушить, – Турчинов

Российская сторона считается только с силой, а договоренности о прекращении огня на Донбассе всегда цинично и нагло нарушает.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий Турчинов. По его словам, из практики, обычно они длятся не более суток.

"На моей памяти это пожалуй 101-я договоренность о прекращении огня с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть Донбасса. Причем, они были уже и во время каденции нового президента и они всегда не длятся дольше суток. Именно российская сторона цинично и нагло их нарушает", – сказал он.

Турчинов не видит оснований называть очередную договоренность "прорывом", как об этом говорят в Офисе президента.

"Мой опыт показывает, что россияне считаются только с силой, а не с бумажками, которые они сами же и создают. Только сильная армия и мощное современное оружие могут заставить их прекратить огонь, а в перспективе – освободить всю территорию Украины. Однако сейчас все происходит наоборот. Четверо суток умирает украинский солдат, без помощи, спасения и уничтожения его убийц. Мы видим, как убивают героического медика с красным крестом на белой каске, несмотря на все "договоренности". Без адекватного ответа на такие провокации никто нас не будет уважать и не будет считаться с Украиной", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ.