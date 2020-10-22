Россияне пусть занимаются собой и своей псевдовакциной, – Степанов
Россия в последние годы занималась только собой, пусть и продолжает это делать.
Об этом 22 октября во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата от COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент OBOZREVATEL.
Так он ответил на вопрос журналиста о возможной реакции россиян на изготовление украинской вакцины.
"Россияне пусть занимаются собой и своей псевдовакциной, они уже несколько лет только то и делают, что занимаются собой", – сказал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021.
Он считает, что идеальный препарат должен соответствовать трем критериям: формировать надежную иммунный ответ, вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
Украинский препарат уже прошел стадию доклинических исследований. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанов, клинические испытания будут стоить около 100-150 млн гривен, профинансирует их государство.
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что на изготовление отечественного препарата против COVID-19 уйдет от 9 до 12 месяцев.