Россияне пусть занимаются собой и своей псевдовакциной, – Степанов

Россия в последние годы занималась только собой, пусть и продолжает это делать.

Об этом 22 октября во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата от COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможной реакции россиян на изготовление украинской вакцины.

"Россияне пусть занимаются собой и своей псевдовакциной, они уже несколько лет только то и делают, что занимаются собой", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL: