Россияне пожаловались на хамство и высокие цены в Крыму

Российские туристы, которые прибывали в оккупированный Крым жаловались на хамство крымчан и "крайне специфичный" отдых на полуострове.

Как пишет "Рамблер", россияне возмущались завышенными ценами и плохим сервисом.

"Я человек, который копит деньги на отдых и честно работает целый год. А отдых на курорте Крыма оставляет не самые приятные впечатления… У меня создалось впечатление, что все работают под девизом "Насильно вас никто не держит" и не важно, что отдыхающие обеспечивают нормальное существование на целый год", – поделилась россиянка на одном из сайтов для туризма.

Также россияне жаловались, что крымчане не предоставляют им такой же уровень обслуживания, как, например, в Турции.

"У знакомой гостевой дом в Крыму. То, как она ведет свой бизнес и общается с клиентурой, у меня вызывает дикую боль мозга. Из-за пандемии и закрытых границ у нее аншлаг, поэтому дичь она творит, умножив на 10. Недавно у себя в группе она написала, что те клиенты, которые жалуются на сервис/чистоту комнат и т.д., могут валить в Турцию, где их избаловали сервисом!" – писали граждане РФ в сети.

Кроме того российские туристы отмечали, что обслуживание в оккупированном Крыму напоминает "советское".

"С таким откровенным "совковым" хамством в обслуживании в России я уже более десяти лет не встречался… Здесь все отдает Советским союзом. Столовые, дороги, пляжи, а главное – люди. Современный цивилизованный диалог с клиентом в Крыму вряд ли можно услышать", – отмечено в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму пожаловались на российских туристов, которые как "орды дикарей" заполонили украинский полуостров.

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