Главная Новости
31 марта • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Россияне обстреляли украинских военных на Донбассе: ранены двое бойцов ВСУ

839
Читать материал на украинском

В результате очередного обстрела 31 марта со стороны вооруженных формирований Российской Федерации два военнослужащего Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Обстрелы велись на Луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

ВСУ

ВСУ

"Укринформ"

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что украинские военные открыли огонь в ответ и подавили вражескую активность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на, при попытке пройти минное поле подорвались 3 ВСУшника 1-200 и 2-300 это про сегодняшний день.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Драго Кувалда, а если бы они померли от короновируса, то не были бы х е р о я м и.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Про вчерашний обстрел, как оказалось горе вояки ВСУ очередной раз пытались соорудить боевой беспилотник , в итоге произошёл самоподрыв, один сдох и трое тяжёло ранены , на сайте РусВесна и Новости новороссии есть их фамилии.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кроновирус вам, д е б и ла м, вылечит мозги.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги