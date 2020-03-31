Россияне обстреляли украинских военных на Донбассе: ранены двое бойцов ВСУ

В результате очередного обстрела 31 марта со стороны вооруженных формирований Российской Федерации два военнослужащего Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Обстрелы велись на Луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

ВСУ "Укринформ"

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что украинские военные открыли огонь в ответ и подавили вражескую активность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта от вражеской пули снайпера погиб младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.

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