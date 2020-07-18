Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 18 июля трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В частности, они вели огонь по участку разведения сил и средств № 3 Богдановка.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что подразделения ООС решительно ответили на огневые действия и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь в рядах ВСУ зафиксировано не было.

"Сегодня вооруженные формирования РФ также обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Из стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. На участках разведения №1 и №2 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сообщении.

Так, 18 июля оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А после обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Водяного.

Еще один факт прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов около Хутора Свободный.

"Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – добавили в ООС.

Россияне обстреляли участок разведения войск на Донбассе, – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе террористы активизировали обстрелы позиций украинских военных и 17 февраля 18 раз нарушили режим прекращения огня. Воины ООС заставили оккупантов прекратить огонь – одного террориста уничтожены.