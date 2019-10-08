"Я ставлю на пару миллионов украинцев против огромной Московской империи".
Так захотелось перефразировать слова героини фильма про военную журналистику. Марта Геллхорн, писавшая обо всех военных конфликтах, которые застала, в этом фильме устами актрисы сказала так:
"Я ставлю на 3 млн финнов против 10 млн русских."
Миллионы в свое время в Германии выбрали Гитлера, Более того - поддержали его в убийстве других народов.
Миллионы в Венесуэле выбрали Мадуро. Многие будут верить ему до конца жизни, в которой так ничего толком и не увидели.
Миллионы выбрали Путина, и выбирают его снова и снова. Люди, давно поставившие точку на своей свободе, и теперь воспитывающие поколение, возможно не умеющее отличать свободу от рабства.
Миллионы в США выбрали Трампа, в то время как миллионы там же его презирают.
Миллионы складывают свои судьбы к ногам Ким Чен Ина.
И наряду с этими фактами существуют всего несколько миллионов украинцев, которые отчаянно сопротивляются в несколько раз большему по численности врагу.
Что, этот факт как-то более смешон, чем выборы без выбора в России? Или более унизителен, чем идеология в КНДР? Или имеет меньше шансов на победу, на уважение, на веру, чем многие страны, имеющие в своей истории и большее количество предателей, и большее количество пассива, и большее количество неправильных политических решений, преступлений, долгов или тех же дураков?
Хотелось бы сказать - что в принципе у нас "как у всех", если бы не открытая агрессия России в данную минуту. А так - у кого-то поводов стыдиться или оправдываться еще больше.
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