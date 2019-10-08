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8 октября • обновлено в 14:29
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Россияне избирают Путина, а украинцы ему сопротивляются

1.6т

"Я ставлю на пару миллионов украинцев против огромной Московской империи".

Так захотелось перефразировать слова героини фильма про военную журналистику. Марта Геллхорн, писавшая обо всех военных конфликтах, которые застала, в этом фильме устами актрисы сказала так:

"Я ставлю на 3 млн финнов против 10 млн русских."

Миллионы в свое время в Германии выбрали Гитлера, Более того - поддержали его в убийстве других народов.

Миллионы в Венесуэле выбрали Мадуро. Многие будут верить ему до конца жизни, в которой так ничего толком и не увидели.

Миллионы выбрали Путина, и выбирают его снова и снова. Люди, давно поставившие точку на своей свободе, и теперь воспитывающие поколение, возможно не умеющее отличать свободу от рабства.

Миллионы в США выбрали Трампа, в то время как миллионы там же его презирают.

Миллионы складывают свои судьбы к ногам Ким Чен Ина.

Новости
Протести будуть посилюватися

И наряду с этими фактами существуют всего несколько миллионов украинцев, которые отчаянно сопротивляются в несколько раз большему по численности врагу.

Что, этот факт как-то более смешон, чем выборы без выбора в России? Или более унизителен, чем идеология в КНДР? Или имеет меньше шансов на победу, на уважение, на веру, чем многие страны, имеющие в своей истории и большее количество предателей, и большее количество пассива, и большее количество неправильных политических решений, преступлений, долгов или тех же дураков?

Хотелось бы сказать - что в принципе у нас "как у всех", если бы не открытая агрессия России в данную минуту. А так - у кого-то поводов стыдиться или оправдываться еще больше.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
война Донбасс Новости Донбасса Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Финляндия русским по итогу проиграла. Поэтому Выборг, Сортавала, Кандалакша и Печенга по итогу наши. И Россия - не колония. Власть в ней своя, русская. Ни перед какими иностранцами не подотчетная.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Афанасьев Алексей, Самое главное, что она раисскому населению никогда не была подотчетной, а сейчас и подавно, когда это население в хвост и в гриву сначала жучит, а потом доит.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Люди, давно поставившие точку на своей свободе, и теперь воспитывающие поколение, возможно не умеющее отличать свободу от рабства." А чего там отличать? Смотришь на юго-западную украину и видишь что такое рабство.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина Выговского и Петлюры- колония Польши. Украина Мазепы - колония Швеции. Украина Скоропадского и ЦР - колония кайзеровской Германии. Украина Шухевича и его дружка на букву Б - колония гитлеровской Германии. Сейчас Украина - колония США, только США хочет чтоб ее содержали мы и Европа. А Европа содержать тоже не хочет. А эти несколько миллионов укронациков, которые якобы за что-то борятся - они хотят фактически быть надсмотрщеиками над остальными.
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